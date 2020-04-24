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24 Nisan 2020 Cuma
  3. Kızım bile olsa!

Kızım bile olsa!

Kızım bile olsa!

Mekke-i Mükerreme’nin fethi sırasında soylu bir kadın suç işler ve cezaya mahkûm olur.

Yakınları Efendimizin kıramayacağı birine gider “Aracı ol da affetsin” der.
O da Resul-i Ekrem’e gelip arz eder.
Fahr-i âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) Seni, Allahü tealanın koymuş olduğu bir cezanın tatbik olunmaması için aracılık yaparken görmeyeyim bir daha. Şüphesiz sizden önceki milletler bu yüzden helak oldular. Asiller suç işlediğinde affedildiler, zayıflar işlediğinde cezaya çarptırıldılar. Allah’a yemin ederim ki, bunu yapan Fatıma binti Muhammed de olsa cezasını çekecek.

 

24.04.2020 - 06:20

Yozgat böreği Nasıl yapılır? Yozgat böreği tarifi

Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay

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Yozgat böreği Nasıl yapılır? Yozgat böreği tarifi
Yozgat böreği tarifi haberimizde..