Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genizdeki Balgam Nasıl Atılır, Çıkarılır? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgam Söktüren Doğan Karışım... Öksürmeden balgam nasıl çıkartılır... Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde çoğu insan hastalanıyor ve geçmek bilmeyen bir yorgunluk yaşıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük geçiyor ancak birtek boğazımızdan çıkmayan balgam kalıyor.. Peki balgam nasıl oluşuyor? Oluşan balgamı çıkarmanın yöntremleri neler, Balgam Nasıl Atılır, Çıkarılır? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgam Söktüren Doğan Karışım, Öksürmeden balgam nasıl çıkartılır... Türkiyegazetesi.com olarak sizler için tüm sorularınızı cevapladık. Balgam aslında sanılanın aksine vücut için yararlıdır. Solunum yollarında salgılanan bir mukoza olan ve akciğerleri koruyan bir salgıdır. Balgamın boğazda belli bir miktarda olması zararlı değil aksine vücuda bazı bakteri ve hastalıkları uzak tutması nedeniyle yararlıdır. Ancak balgamın geniz bölgesinde fazla olması solunum yolları ile ilgili bir hastalığın habercisi olabilir. İşte balgam nasıl atılır, çıkarılır, balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, balgam söktüren doğal karışımı, balgamlı öksürük nedenleri nelerdir, balgamlı öksürüğü kesmek için neler yapılabilir sorularını sizler için araştırdık.

BALGAM NASIL OLUŞUR?

Balgam solunum yollarında salgılanan bir mukozadır. Akciğerleri koruyan bir salgı olan balgam aslında sanılanın aksine vücut için oldukça yararlıdır. Balgamın boğazda az miktarda bulunması bir problem teşkil etmeyeceği gibi vücut için yararlıdır. Bunun nedeni ise vücuda girebilecek bakteri ve hastalıklara karşı koruyucu bir tabaka olur. Birçok kişi arama motoru üzerinden balgam nasıl atılır? sorusuna cevap arıyorlar. . İşte o detaylar...

Balgamlı öksürük kişinin solunum yollarında meydana gelerek günlük hayatta çeşitli sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Balgamlı öksürük genellikle kışın soğuk havalarda veya sigarayı çok fazla içen kişilerde meydana gelir.

Balgam söktürücü bitkiler nelerdir?



Zencefil

• Zencefil öksürüğü azalttığı gibi balgamında hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bir kaşık taze zencefil dilimleri bir fincan kaynamış suya eklenir. Birkaç dakika demlenmesi sağlanır ve ardından, 2 çay kaşığı bal eklenir. Bu yatıştırıcı zencefil çayı gün boyunca birkaç kez içilir.

Zerdeçal

Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriğine sahiptir. Solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin ölmesini sağlar.

• Bir çay kaşığı zerdeçal bir bardak sıcak süte eklenir. Bu karışım, sabahları bir kez içilir ve yatmadan önce de bu durum tekrarlanır.

Meyan kökü

Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücü özellik göstermektedir. Meyak kökü aynı zamanda astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Rezene

Rezene çayının öksürüğü azaltmanın yanı sıra balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Aynı zamanda rezene çayı kuru öksürüğü de zamanla iyileştirir.

Kekik

Kekik çağı eski dönemlerden beri grip ve soğukalgınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kekik çayının içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık balda öksürüğü yumuşatarak, balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır.

Balgamlı öksürük neden olur?



Balgamlı öksürüğün en önemli nedeni akciğerlerde önemli bir hastalığın geliştiğini işaret eder. Bunun en basiti akut bronşittir. Akut bronşit hava yollarına mikropların inerek orada mukus oluşturması durumudur. Çeşitli mikropların hava yollarına inerek tıkanma oluşturması balgamın en önemli nedenleri arasında yer alır.

Sigara



Sigara da balgama neden olan bir diğer etkendir. Sürekli sigara içen birisinin balgam çıkarması gerekir. Aksi takdirde balgam hava yollarını takıp nefes almayı güçleştirecektir.

Kötü kokulu balgam

Kötü kokulu balgamlar genellikle bir akciğer apsesinin göstergesidir. Bunun dışında çürük dişler ağız kokusuna neden olduğundan dolayı kötü kokulu balgama da neden olabilir.

BALGAM NASIL ATILIR?

Oluşan balgamı çıkartmak bazen zor ve rahatsızlık veren bir durum olur. Doktorunuzun verdiği ilaçlar ile veya farklı bitkisel karışımlar ile balgamdan kurtulmanız mümkün. Yazımızda sizlere bitkisel yollarla oluşan balgamı atmanıza yarayacak birkaç bitkisel tarif paylaşacağız.

Balgam Çıkarmak İçin Bitkisel Karışımlar:

1) Bir bardak soğuk suya, doğranmış iki çorba kaşığı hatmi kökü atın ve karıştırın. Sonra süzün ve için. Bu şekilde günde iki kez için.

Ayrıca; bir çorba kaşığı hatmi kökü, bir çorba kaşığı keten tohumu ve bir çorba kaşığı kurutulmuş adaçayını karıştırın. Ardından 100 gr kahverengi şeker ekleyin. Bu karışımın üzerine, 2 buçuk bardak su dökün. Şeker eriyene kadar ocakta karıştırın. Yıkanmış ve dilimlenmiş limon ekleyin. 15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra ateşten alın ve süzün. Bu karışımdan, günde 4 çorba kaşığı tüketin.

2) Soyulmuş limonu blendırda ezin. Sonra, elde ettiğiniz doğal limon suyunu, bir doğranmış soğanı, bir baş doğranmış sarımsağı ve bir adet doğranmış siyah turpu iyice karıştırın ve cam kavanoza boşaltın. Cam kavanozu buzdolabında saklayın ve bu karışımdan günde üç kere bir çorba kaşığı tüketin.

3) Kaynar suya, 2 yemek kaşığı ıhlamur yaprakları ekleyin ve 20 dakika bekletin. Sonra, karışımı süzün ve üzerine bal ile limon ekleyerek bu karışımı için.

4) Bir tencerede, 250 gr kahverengi şekeri eritin. Üzerine su, üç çay kaşığı adaçayı ve üç defneyaprağı ekleyin. Bu karışımı, 3 dakika ocakta tutun ve alın. Sonra karışımı süzün ve soğumaya bırakın. Soğuduğunda cam kavanoza alarak serin ve karanlık yerde muhafaza edin. Bu karışımı, günde 3 kere için.

5) Bir tavada, üç yemek kaşığı keten tohumu ile suyu karıştırın. 10 dakika pişirin. Daha sonra kurutulmuş kekikten bir çorba kaşığı ekleyin. 20 dakika bekletin. Günde birkaç kez içebilirsiniz.

Öksürmeden balgam nasıl çıkarılır bitkisel yöntemler

Doğranmış hatmi kökünü bir bardak soğuk suya atıp karıştırın. Daha sonra süzüp günde iki kere için.

Yine hatmi kökünü kullanarak yapabileceğiniz bir başka tarifte ise 1 çorba kaşığı hatmi kökü, 1 çorba kaşığı keten tohumu ve 1 çorba kaşığı kurutulmuş adaçayını karıştırın. 3 bardak su ile ocakta kaynayıncaya kadar pişirin. Daha sonra içerisine dilimlenmiş limon ekleyerek günde 4 çorba kaşığı olacak şekilde için.

Limon kabuklarını soyun ve iyice sıkıp doğal bir limon suyu elde edin. Limon suyunun içerisine 1 adet doğranmış siyah turp, 1 adet doğranmış soğan ve 1 baş doğranmış sarımsağı koyup güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir cam kavanoza koyun. Bu karışımdan günde üç kere 1 yemek kaşığı tüketin.

Kaynamış suyun içerisine 1 tutam ıhlamur yapraklarını ekleyip 20 dakika demleyin. Daha sonra süzüp içerisine bal ve limon ekleyerek için.

1 tatlı kaşığı tereyağı ile 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp her gece yatmadan önce 1 tatlı kaşığı bu karışımdan yenir.

Buhar tedavisi balgamı yumuşatıp atmakta kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Genişçe bir kabın içerisine kaynar suyu doldurun. Daha sonra başınızı leğene doğru eğip kafanızı bir havlu yardımıyla örtün. Sıcak suyun buharından faydalanarak solunum sonucu oluşan balgamı söktürmek için etkili bir yöntemdir.

Evet, bunlar evde yapılabilecek doğal balgam atma yöntemleri. Bunları yapmadan önce uzman bir hekime muayene olmanızda fayda olabilir.