Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmiş yıllarda meme kanserinde hemen her hastada aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Coşkun, günümüzde ise önce kanserin türünün tanınmasının gerektiğine dikkati çekerek, “Özellikleri nedir, hızlı çoğalan bir kanser mi, hormon tedavisine duyarlı bir kanser mi ve hangi mekanizmayla gelişiyor? Bunları belirledikten sonra ona uygun ilaçları vererek kanseri yok etmemiz mümkün oluyor. Yayılma gösteren kanser hücrelerinde ise kemoterapi tek seçenek. Bazı hormon ilaçları da tedavide kullanılıyor. Meme kanseri herkeste aynı olmuyor. Önce kanseri tanımak, arkasından da yok etmek şeklinde bir uygulamamız oluyor. Akıllı ilaçlar sayesinde her meme kanseri hastasının kemoterapi almasına gerek kalmayabilir” diye konuştu.