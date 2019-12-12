Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Artık daha iyi görünmek isteyenlerin bıçak altına yatmak yerine daha kısa sürede cevap veren kansız metotları tercih etmeye başladığını söyleyen estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Opr. Dr. Evrim Uçkunkaya “2020 yılının estetik uygulamalardaki yıldızı kök hücre tedavileri olacak. Günümüzün estetik trendleri arasında kişinin kendi hücrelerinin kullanıldığı kök hücre tedavileri, cerrahiye göre daha geri döndürülebilir olması ve yan etkisinin bulunmaması sebebiyle tercih ediliyor” dedi.

Dr. Evrim Uçkunkaya “Kök hücre, yüz, boyun, el, diz kapağı gençleştirilmesi, yara ve yanık izlerinin tedavisi, dikleştirme, dolgunlaştırma işlemlerinin tamamında kullanılıyor. Alerji, reddedilme ve yabancı madde reaksiyonu taşımadan kalıcı bir etki sağlanabiliyor. Çünkü aldığımız kök hücreler enjekte edilen bölgedeki hücrelere dönüşüp hemen aktif hâle geliyor” diye anlattı.