Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş Twitter hesabından, “Arkadaşlarımı kutluyorum. İnanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak” ifadesini kullandı. Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.
Virüs aşı ve ilacı için ilk aşama tamam
06.04.2020 - 03:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul’un yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan “SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu”nu başardığı açıklandı.
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694189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/694189.aspx
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