Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş Twitter hesabından, “Arkadaşlarımı kutluyorum. İnanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak” ifadesini kullandı. Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.