Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nın koronavirüs öncesi günlerini aratmağı kalabalık görüntüsüne Sağlık Bakanı Koca, tepki gösterdi.

"BU KALABALIĞA GİREN HASTA ÇIKAR"

Oluşan kalabalık görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Bu kalabalığa giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." dedi.