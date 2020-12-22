Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir merkezde hemşire olarak görev yapan üç çocuk annesi 39 yaşındaki Savaş, ilk olarak nisan ayında koronavirüse yakalandı. On gün hastanede tedavi gördükten sonra iyileşen ve görevinin başına dönen Savaş, kasım ayının başında yeniden eklem ağrıları ve nefes darlığı hissetmeye başladı. Yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine şaşkınlığa düşen Savaş, “Hastalık bende nefes darlığı olarak kendini gösterdi. Daha sonraki süreçlerde ise kalp çarpıntılarım çoğaldı. Bu hastalığı o kadar ağır geçirdim ki, artık hayatımın sonuna geldiğimi, çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşündüm” dedi.

ANTİKORLAR ÜÇ AY KORUYOR

Covid-19’la ilgili yapılan çalışmalarda antikor seviyelerinin üç ay sonra azalmaya başladığının gösterildiğini söyleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından “Üç ay içinde Covid-19 enfeksiyonu beklenmez ama bu süreden sonra antikor seviyeleri azalan hastalarımız, enfeksiyona karşı yatkın olur. Bu yüzden hastalığı geçirmiş vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına hastalığı hiç geçirmemiş vatandaşlarımız gibi uymalıdır" dedi.