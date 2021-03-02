Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İtalya da yapılan bir araştırmaya göre evde çalışanların yüzde 41,2’sinde bel ağrısı, yüzde 23,5’inde boyun ve sırt ağrısı tespit edildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Mesai saati kavramının kaybolması ve uzun süre dizüstü veya masaüstü bilgisayarda uygun olmayan bir çalışma ortamı ortopedik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor” dedi. Doç. Dr. Meriç, omurga sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

∂ Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edin.

∂ Evde kullandığımız sandalyeler uzun süre oturup çalışma için uygun olmadığı için evinizde kullanmak üzere ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi edinin.

∂ Evde çalışırken mutlaka saat başı küçük molalar verin. Bu sırada, özellikle bel, sırt ve bacak kaslarına germe egzersizleri yapmaya çalışın.

∂ Çalışma esnasında dizlerin, kalça eklemi ile 90 derece açıda ve bacakların yere paralel şekilde omurganızın yere dik pozisyonda olmasına özen gösterin.

∂ Sırt ve bel ağrınız fazla ise ofis koltuğunuz ile beraber sırt desteği kullanın.