Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir aydır vaka sayılarında artış görülmeye başladığına dikkati çeken Prof. Dr. Tanyel, “Hastane olarak laboratuvarımızda varyasyonu da tespit edebiliyoruz. Samsun’da İngiliz versiyonu olarak tabir edilen virüsü daha fazla görüyoruz. İngiliz varyantı, klasik virüsten farklı olan daha çabuk bulaşıyor. Bu yüzden vaka sayılarımız giderek artıyor. Ancak hastalığın şiddeti klasik Vuhan virüsü ile aynı. Kronik hastalığı olan kişileri daha çok etkiliyor” dedi.

KALABALIKTAN BULAŞIYOR

Kalabalık ortamların virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığını anlatan Prof. Dr. Tanyel, “Hastalarımızın büyük bölümü nişan, mevlit, doğum günü, cenaze gibi ortamlarda bulunduktan sonra belirtilerin ortaya çıktığını söylüyor. Artık alışkanlıklarımızı değiştirmenin vakti geldi ve geçiyor. Virüsün mutasyonlu olması koruma metotlarını değiştirmedi” diye anlattı