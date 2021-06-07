Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzaymır ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

İLACIN AMACI HASTALIĞI YAVAŞLATMAK

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

BİLİM İNSANLARI "YETERLİ DELİL YOK" DEMİŞTİ

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir Alzheimer ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

Alzheimer belirtiler çıkmadan önce kandaki işaretlerden teşhis edilecek Alzheimer hastalığı şimdilik, kişide davranışlarla ilgili belirtiler ortaya çıktıktan sonra yapılan beyin taramalarıyla teşhis edilebiliyor.

Alzheimer ve Demans Hastalarının diş tedavisi ertelenmemeli! Ağız sağlığı ve diş bakımı, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkes için büyük önem taşımaktadır. Fakat yaşı ilerlemiş, özellikle alzheimer ve demans gibi hastalıkları yaşayan kişilerde ağız sağlığı daha büyük önem kazanarak, diş tedavileri hastalığın teşhisinden hemen sonra geciktirilmeden bir an önce yapılmalıdır.