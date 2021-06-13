Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da "Kardeş kanı" bitkisini kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle acile başburdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

KARACİĞER ENZİMLERİ YÜKSELMİŞ

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

BİTKİ DEĞİL DENİZ MERCANI

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ YAŞAMIŞ

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SADECE BİR KEZ KULLANMIŞ

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

"KARDEŞ KANI" DİYE DENİZ MERCANI SATIYORLAR

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski oluşturmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

"HER DERDE DEVA" DENİYOR, KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bitki çayındaki tehlikeye dikkat! Bitki çaylarındaki tehlikeye dikkat çeken uzmanı eczacı Eda Sönmez Gürer, "Doğru şekilde kullanılmayan bitkiler, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabilir" dedi.

Rengi ve görüntüsüyle cezbeden bu bitkiler zehirliyor Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde sergilenen Hintyağı, gelinfeneri, abuzambak, eşek hıyarı gibi oldukça zehirli bitkiler, renk ve görüntüleriyle ilgi çekiyor. Siyanürden 6 bin kat daha zehirli olduğu iddia edilen ve geçen ay Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a da gönderilen pakette çıkan ‘Risin’ zehrinin bitkisi olan Hintyağı bitkisi de bu bahçede sergileniyor. Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan, “Bilinçsiz bitki kullanımı ölüme neden olabilir. O nedenle her bulduğumuz şeyi yemeyip, koklamıyoruz” dedi.