Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebeklerin bir yaşına kadar sindirim sistemlerinin tam olarak gelişmediğini ve inek sütündeki proteinleri sindirmekte zorlanacaklarını belirten Balcı, “İnek sütünün protein içeriği yüksek olduğundan, bebeklerin böbreklerine fazla yük getirir. Aynı zamanda inek sütü özellikle demir ve çinko gibi bebeklerin büyüme ve gelişmesinde oldukça önemli olan mineraller yönünden zayıftır. Bebeğe 1 yaşından önce inek sütü vermek, demir eksikliğine sebep olabilmektedir. İçeriğinde iyot mineralinin de az bulunması bebeğin zihinsel gelişimini engellemektedir” dedi. Balcı, annenin bebeğini emzirebildiği kadar emzirmesi gerektiğini, sütünün yetmediği durumlarda bebek için hazırlanmış mamalardan vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Süt fiyatları dizginlenemiyor Çiftlikte 3 lira 20 kuruştan satılan bir litre sütün market fiyatı 10 liraya yaklaştı. Tüketiciler duruma tepki gösterirken, üretici fiyat artışından sanayici ve marketleri sorumlu tuttu

Sütümüz elin kutusunda pahalanıyor Bugün bir litre kutu sütün fiyatı, kalite ve markaya göre 6-8 TL arasında... Bunun 1-1,5 TL’sini kutuya veriyoruz. Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Çiftçioğlu “Bu alanda üretim üssüyüz, ancak ham maddemizin yüzde 70’i ithal. Devlet öncü olsun, içeride bu ham maddeyi üretelim, kutu maliyetini 25-50 kuruşlara kadar düşürebiliriz. Böylece cari açık ve enflasyon da geriler” diyor.