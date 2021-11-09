Türkiye Gazetesi

Çin’den müjdeli haber geldi. Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi.

TÜM MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

"DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.

14 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

ONAY VERİLMESİ AN MESELESİ

Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

YÜZDE 78 ORANINDA AZALTTI

Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Covid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

HIZLI TEPKİ VERİYOR

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de gösterdiği hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

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