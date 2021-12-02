Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Covid-19 enfeksiyonunda ağır hastalığı ve ölümleri azaltan aşı çalışmalarının yanında süren ilaç çalışmaları da sonuç vermeye başladı.

Özellikle Covid-19 enfeksiyonun tedavisi için geliştirilen Molnupiravir ve Paxlovid’in umut verdiğini söyleyen Türk TORAKS Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Profesör Dr. Füsun Öner Eyüboğlu “Ağızdan hap şeklinde alınan Molnupiravir, günde iki defa ve 5 gün boyunca kullanılıyor. Molnupiravir’in ayaktan tedavi edilen hastalarda özellikle ağır hastalık geliştirme riski olan yaşlı, diyabetli, kalp ve damar hastalığı olan, obez kişilerde hafif ve orta şiddetteki Covid-19 aşamasında uygulanması sonucunda hastane yatış ihtiyacını ve ölüm riskini yüzde 30 azalttığı raporlandı. İlacın yan etkisinin yüzde 1.2 oranında olduğu görüldü” dedi.

PAXLOVID’İN FAZ-1 ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Yine Covid-19 enfeksiyonu tedavisi için geliştirilen Paxlovid ilacının eylül ayında başlayan Faz-1 çalışmasının sonuçlandığını ancak henüz yayınlanmadığını söyleyen Türk TORAKS Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil ara sonuçların başarılı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İtil “Çalışmanın ara sonuçlarına göre hastaneye yatırılmamış, yüksek risk grubundan Covid-19'lu yetişkinde plaseboya kıyasla hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı bildirildi. Paxlovid'in fiyatının Molnupiravir'e göre çok daha düşük olması ve ağır hastalık riski yüksek gruplarda hastaneye yatışı ve ölümü engellemek açısından Covid-19 tedavisinde kullanıma girmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir" açıklamasını yaptı.

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