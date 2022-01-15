Türkiye Gazetesi

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Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sekreteri Dr. Pelin Duru Çetinkaya e-Sigara kullanımının gençler arasında yaygınlaştığını söyleyerek “Dünya genelinde her 5 çocuk veya ergenden 1’i nikotin içeren elektronik sigarayı en az bir kere deniyor” dedi. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin içeriğinde cıva, krom, kurşun gibi son derece zehirli maddelerin bulunduğunu ifade eden Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı da “Isıtılmış tütün ürünleri tüm tütün ürünleri gibi toksiktir ve kanserojenler içerir” açıklamasını yaptı. Türk TORAKS Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil e-Sigara’ya pasif maruziyetin bile çocuklarda davranış değişikliğine yol açtığını belirterek “Deneysel çalışmalarda beyin gelişimine olumsuz etkisi olduğu ve annenin e-Sigara içmesinin çocukta kişilik değişikliğine yol açabileceği bildirilmiştir” dedi.

Gençler elektronik sigara kıskacında Prof. Dr. Elif Dağlı: Tütün endüstrisi yıpranan itibarını tamir etmek, tütün kullanımını yeniden normalleştirmek için elektronik sigara, ısıtılmış tütün gibi yeni ürünler geliştiriyor.

ABD'de e-sigara satan firmaya 51 milyon dolarlık ceza ABD'de internetten elektronik sigara satan Eonsmoke firmasına ürün alanlardan kimlik doğrulamaması istememesi nedeniyle 51 milyon dolarlık ceza ile cezalandırıldı.