Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'nın "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURAYLA BELİRLENECEK

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15-28 Mart tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

ATAMA KURASI TAKVİMİ

İlanda yer alan "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Salı gününden 14 Mart Pazartesi saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 24 Mart Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 24 Mart Perşembe gününden 25 Mart Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 30 Mart Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 31 Mart Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Nisan Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

65-72 YAŞ ARASI DOKTORLAR İÇİN YENİDEN ATAMA İLANI

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 8 Mart'ta başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Adaylar, PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15-28 Mart tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden duyurulacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek. Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Mart'ta ilan edilecek. 31 Mart'ta noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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