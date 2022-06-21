Türkiye Gazetesi

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Sporda Bilim ve Tıp Dergisi’nde yayımlanan çalışma, 1985 yılında yaklaşık 1.200 Avustralyalı çocuk üzerinde yapılan fitness testlerine dayanıyor. Otuz yıl önce bilişsel yetenekleri test edilen çocukların 30 yıl sonra yeniden teste tabi tutulması sonucunda, çocukluğunda fit olan yetişkinlerin daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı. Araştırmalar, aşırı kilolu çocukların yaşlılıkta bunamaya daha yatkın olabileceğini öne sürüyor. Çocukken formda olmanın, beyni besleyen kan damarlarını iyi durumda tutarak hafızayı koruduğu, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığı da iyileştirdiği düşünülüyor.

Obezitenin yıllık maliyeti 186 milyar TL Bugüne kadar sağlık riskleri ile gündeme gelen obezite, ekonomi için de büyük yük. Prof. Dr. Simten Malhan ve arkadaşlarının yaptığı geniş çaplı araştırmaya göre Türkiye’de obez bir kişinin yıllık maliyeti 85 bin lira.

Onlarca haberi tek tek incelediler: Obezite konusunda dikkat çeken araştırma Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) 78.216 haberi inceledi ve Türkiye’de obezite haberleri araştırma raporunu açıkladı. Yazım dili ve haber içerikleri konularında önemli veriler sunan raporda; ilk dört ayda haber manşetlerinin %68,8’inin bilgilendirici ve açıklayıcı nitelikte olduğu, ikinci dört ayda ise bu oranın %87,3’e ulaştığı belirtildi.