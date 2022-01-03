Türkiye Gazetesi

Arz ve talep dengesizliğinden kaynaklanan küresel çip krizinin yakın zamanda çözüme kavuşacağına dair halen en ufak bir sinyal bile bulunmuyor. Ancak yeni raporlara göre, çip krizinin üzerine bir de mühendis açığı eklendi. Çip üreticilerinin mühendis bulmakta zorlanması Apple gibi teknoloji devlerinin üretimini de kesintiye uğratıyor. Üstelik bu sorunun zamanla artacağına dair öngörüler var.

ABD kaynaklı The Wall Street Journal gazetesi mühendis açığı ve çip krizi hakkında yeni raporlara ulaştı. Arz talep dengesizliğinin arttığına işaret eden WSJ editörleri, “Dünyanın en büyük çip üreticileri, yarı iletken kıtlığını gidermek için dünya çapında inşa ettikleri milyar dolarlık tesislerde çalışacak işçiler için savaşıyor. Yonga seti üretim tesislerinin çalışması için eğitimli binlerce mühendis gerekiyor. Teknisyenler üretim sürecini denetleyip yönetirken, araştırmacılar da yeni çip türleri ve bunları üretmenin yollarını geliştirmeye yardımcı oluyor.” dedi.

MÜHENDİS AÇIĞI APPLE'I DA VURDU

Çip üreticisi TSMC ABD'li teknoloji devi Apple'ın A ve M serisi çiplerini tasarlıyor. Ancak TSMC'nin üretim yaptığı Tayvan'da mühendis açığının korkunç seviyeye ulaştığı anlaşıldı. Çip üretiminde önde gelen ülkelerden biri olan Tayvan, mühendis bulmakta oldukça zorluk çekiyor.

Yeni raporlara göre, Tayvan'da mühendis açığı 6 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayındaki aylık ortalama açık, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artış gösterdi. Ayrıca çip şirketlerindeki maaşlar da 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Tayvan Ulusal Tayvan Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi dekanı Yao-Wen Chang, “Özellikle talepteki artış nedeniyle yetenek sıkıntısı sorunu daha da şiddetli hale geldi. Bu sorunu tamamen çözebileceğimiz konusunda iyimser değilim.” şeklinde konuşarak bir öngörüde bulundu.

Bu arada iPhone üreticisi Apple, çip tasarımını artık kendisi yapıyor. Ancak TSMC'nin de Apple'ın da halen mühendislere ihtiyacı bulunuyor. Üstelik teknoloji geliştikçe gerekli uzmanlık seviyesine ihtiyaç da artıyor.

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