Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz ay global bir markanın işlettiği bir platform, araç sahiplerinin müşteri bilgilerini açığa çıkaran bir kimlik doldurma saldırısına uğradı. Mart ayında da birçok güvenlik analizcisi siber saldırganların, yine farklı bir global markanın araç motorlarını uzaktan çalıştırmasına ve yakın mesafeden kilidini açmasına izin veren bir güvenlik açığına sahip olduğunu açıkladı. İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay otomotiv endüstrisine yönelik siber saldırıların daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Saldırıların 2024’e kadar 505 milyar dolarlık zarara yol açabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki on yıl ve sonrasında küresel taşımacılığı; siber güvenlik sorununu en fazla ciddiye alan otomotiv devleri şekillendirecek. Bu nedenle, üreticilerin, saldırının operasyonel ağlarına yayılma riskini en aza indirmek için operasyonel teknoloji ağının düzgün bir şekilde güvenliğini ve bilişim teknolojisi ağından ayrılmasını sağlaması çok önemli” dedi.

Uzaktan erişim konusunun da bu tür saldırılar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Sobutay “Birçok yeni saldırı, güvenli olmayan uzak bağlantılarla başladı. Özellikle fidye yazılımı saldırılarında, uzaktan erişim araçlarındaki güvenlik açıklarından yararlandığı görülüyor. Bu kapsamda kuruluşlar uzaktan erişim araçlarının güvenliğinin kontrolüne öncelik vermeli” diye konuştu.

'Beyaz şapkalı' hackerlara resmi düzenleme: Meslek standartı getirildi internetin giderek daha yoğun kullanıma ulaştığı bu çağda siber güvenlik daha da önem kazanıyor. Dijital verilerin korunması için çalışan uzmanlar için resmi kurumlar yeni düzenlemeler sunmakta. Son olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 'beyaz şapkalı' hackerlar için bir düzenleme getirdi.

Rus hacker grubundan korkunç tehdit: Solunum cihazlarını kapatırız Rus hacker grubu Killnet, İngiltere’de siber suçlardan dolayı bir mensubunun tutuklanması üzerine İngiltere’ye "Hastanelerdeki solunum cihazlarını kapatırız." tehditinde bulundu.