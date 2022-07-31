Türkiye Gazetesi

ABD Uzay Komutanlığı, Long March 5B roketinin Cumartesi günü Hint okyanusu üzerinden Dünya atmosferine yeniden girdiğini doğruladı. Roketin, Borneo adasındaki Malezya eyaleti Sarawak yakınlarına düştüğü aktarıldı. Bununla birlikte, Çin’e sorularını yönelten komutanlık, uzay aracının ne tür bir enkaz bıraktığını ve çarptığı konumla ilgili ayrıntılı verileri sağlayıp sağlamayacağını sordu.

ROKET, METEOR ZANNEDİLDİ

Bu arada, söz konusu roket Malezya’da bazı insanlar tarafından meteor zannedildi. Twitter'daki Malezyalı kullanıcılar, roketin düşme anına dair görüntüler paylaştı ancak ‘meteor’ olarak tanımladı. Uzayda yürüyen ilk Kanadalı astronot Chris Hadfield, videodaki cismin Çin roketi olduğunu belirtti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden astrofizikçi Jonathan McDowell ise, roketten çıkan enkazın Sibu, Bintulu veya Brunei yakınlarına düşebileceğini ancak kalabalık bir bölgeye düşmüş olmasının ‘ihtimal’ dışı olduğunu söyledi.

MARCH 5B ROKETİ NEDİR?

Long March 5B roketi, geçtiğimiz hafta Pazar günü fırlatılmıştı. Roket, Çin'in inşa aşamasındaki Tiangong uzay istasyonuna ulaşmak üzere yola çıkan Wentian adlı mürettebatsız bir uzay aracını taşıyordu.

ABD’de yer alan Aerospace Corp isimli uzay araştırmaları şirketi, Çin’e ait roketin 22,5 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Uzmanlar, roket gövdesinin atmosfere girince parçalanacağını ancak çok sayıda parçanın tehlikeli boyutlarda kalacağını söyleyerek uyardı.

Geçtiğimiz yıl da bir roketi kontrolsüz şekilde Dünya’ya düşen Çin, bu hafta başında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, roketi yakından takip edeceğini ancak insanlar için çok az risk taşıdığını söylemişti.

Çin roketleri üst üste fırlattı… Gözler ABD’den gelecek tepkide ABD-Çin arasındaki gerilim bu defa dünyayı tedirgin edici bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki kriz, Çin-Tayvan arasındaki gerilime ABD'nin de dahil olması ile çıkmaza girdi. Çin ordusu tatbikat adı altında önce Tayvan boğazını füzelerle bombaladı, ardından da boğazı kapattı. Bu gelişmelerin ardından dünyada gözler ABD’nin vereceği tepkiye çevrildi.

21 tonluk bir Çin roketi daha kontrolden çıktı: Dünya'ya düşecek Geçtiğimiz yıl Dünya’ya Çin tarafından uzaya fırlatıldığı düşünülen bir roket düşmüştü. Bu olayın üzerinden yalnızca bir yıl geçti ve bir başka Çin roketi daha Dünya'ya doğru düşmek üzere yaklaşıyor.