Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi, Enes Sokak’taki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar araziye geldiklerinde yerde başından vurulmuş halde bir kişiyi gördü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans görevliler dehşete düştü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli ambulans şoförü Furkan Ellidokuzoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SİLAH BULUNDU

Ellidokuzoğlu’nun yanından ise bir tabanca bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu’nun öldüğünü duyan ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Ellidokuzoğlu’nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, "Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş" dedi. Ellidokuzoğlu’nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.