Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... Ankara tren kazası.... Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı. İstasyonun üst ve alt kısmında da büyük hasar meydana geldi. UMKE, 112 Acil ve İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Vali Şahin, "YHY ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif çarpıştı. Ekipler sevk edildi. 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Umudumuz ölü sayısının daha fazla olmaması. Ekiplerimizin çalışması bitince kesin rakamı sizinle paylaşacağız.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Hızlı Tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu. Çarpışma sonrası tren raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit trenin üstüne çöktü" denildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EKİP VAR

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren’in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor. Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren’in 4 dakika sonra raydan çıktı. Kaza sırasında 80-90 kilometre civarında olduğu belirtiliyor.

İŞTE ANKARA TREN KAZASINDAN İLK FOTOĞRAFLAR