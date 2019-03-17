Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Demir, tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Demir (36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, dün Fevzipaşa Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle yaralı kurtarılmıştı.

