Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma T. (39), sabah saatlerinde nöbetini bitirip Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski kocası Günay A.'nın (43) bıçaklı saldırısına uğradı. Eski eşiyle barışmak isteyen Günay A., eşinden ret yanıtı alınca çılgına döndü. Tire dışında yaşadığı öğrenilen koca takip ettiği eşinin karşısına çıktı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarına rağmen çocuklarının annesini yol ortasında vücudunun 8 yerinden bıçaklayan cani koca, suç aleti ekmek bıçağını çöpe attıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, Günay A.’yı şehir çıkışında yaya olarak uzaklaşmak isterken yakaladı.

Kısa süre önce görevini tamamlayıp çıktığı hastaneye yaklaşık 1 saat sonra tekrar ağır yaralı şekilde getirilen hemşire için doktorlar seferber oldu. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Fatma hemşire kendisine tıbbi müdahalede bulunulurken çocuklarıyla telefonla görüşmek istedi. Çektiği onca acıya rağmen çocuklarına “Merak etmeyin iyiyim” diyen Fatma hemşirenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Fatma T.'nin bir süre önce yakınlarıyla sohbet ederken, “Eski eşime, tekrar bir araya gelemeyeceğimizi anlatım o da kabullendi” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan cani koca ifadesin ardından Tire Adliyesine gönderildi. Günay A., "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını verdi.