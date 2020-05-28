Olay, Hizan’a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin (30), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Hizan'da yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti
28.05.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : yıldırım,hizan,ölüm,
707324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707324.aspx
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