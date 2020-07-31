Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı, ikinci dalganın tartışıldığı şu günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadelede önemli bir imtihan olarak görülüyor. Ramazan Bayramı’nda uygulanan sınırlama sayesinde vakalarda yüzde 15 azalma yaşanmıştı. Bu bayram herhangi bir yasak getirilmedi. Bu yüzden yurt genelinde alarm verilmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 ilde sağlık müdürü ile video-konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda şehirlerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün nedenleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konularında ikazlarda bulunan Bakan Koca “İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi tedbirlerini belirleyip uyguladı. Bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerek” dedi. Birçok şehirde toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşmalar yasaklandı. Son zamanda salgının hızla yayıldığı şehirlerden Rize’de de Vali Kemal Çeber’den önemli ikazlar geldi: Vatandaşlarımızdan çok daha fazla özen ve dikkat istiyorum. Hastalık aynı hastalık, risk aynı risk, süreç aynı süreç ve devam ediyor. Siz bu dikkati ve özeni göstermediğiniz zaman sadece kendiniz etkilenmiyorsunuz. Ciddi bir hukuki vebale giriyorsunuz.



KASAPLAR DİKKAT!

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ise kurban kesimi yapacaklaru uyardı: Acil servislerdeki personel ve doktor sayısı, yaralanmalar gerekçesiyle iki katına çıkarıldı. Eski alışkanlıkları değiştirmemiz lazım. Yeni bir durum söz konusu. Kurban kesimi sırasında gerekirse iki kat maske takmalıyız. Fiziki mesafeyi bir buçuk metre olacak şekilde ayarlamalıyız. Mümkün olduğunca kurban kesiminde kullanılan aletleri başkalarıyla paylaşmayalım. Direkt temastan kaçınmalıyız.



163 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVDE

Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu. Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller sebebiyle trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Önceki gece Kırıkkale'de denetimlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere uyarıda bulundu; durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da hediye verdi. Soylu "Bayram boyunca 163 bin polisimiz ve jandarmamız görev yapacak. Eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında mahcubiyet duyarız" dedi.