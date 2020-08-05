Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pütürge merkezli depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Saat 18.30’da 4.4, 21.40’ta da 4.8 büyüklüğündeki artçılar Malatyalıları sokağa döktü. Özellikle Pütürge’de panik havası oluştu. Malatya Valisi Aydın Baruş “Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" derken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selâhattin Gürkan da “Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını öğrendik. İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık” diye konuştu. Pütürge’ye bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki bazı mezralardaki evlerde çatlaklar oluştu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.