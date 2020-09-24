Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, “Söz konusu operasyonda; 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 1 ton 207 kilogram esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Skunk bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.