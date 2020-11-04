Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Kuşadası Körfezi'nde sabaha karşı korkutan deprem
04.11.2020 - 05:47 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 05:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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743978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743978.aspx
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