Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece Altınordu ilçesi Soya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Tamaz Tarieladze idaresindeki LN 997 NL plakalı tır ile Akın Akduman'ın kullandığı 34 CYH 537 plakalı motosiklet sürücüsü çapıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Akduman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.