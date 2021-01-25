Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde Rus uyruklu Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli Hasan Hüseyin Y. Cihangir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı
25.01.2021 - 18:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,kavga,
762628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762628.aspx
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