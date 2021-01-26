Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kasnakçımermer Mahallesi Sacalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Taş idaresindeki 55 NT 245 plakalı traktör toprak yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Ferhat Taş ile traktörde bulunan Ergül Taş, Hasan Ay ve Samet Ay yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.