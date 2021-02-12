Kozan ilçesine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya düştü. Araçta bulunan Cemali Altınsoy kaza yerinde hayatını kaybetti, Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.