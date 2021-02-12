Kozan ilçesine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya düştü. Araçta bulunan Cemali Altınsoy kaza yerinde hayatını kaybetti, Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12.02.2021 - 21:44 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : adana,haberler,kaza,
767173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767173.aspx
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