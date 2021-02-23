Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın kış turizmi için en çok tercih edilen Soçi’deki Krasna Polyana Kayak Merkezi'nde bir grup genç kayak yapmaya başladı. Bu sırada gençlerden biri, karla örtülü 8 metrelik kuyuya düştü. Genci gören arkadaşları, onu kurtarmak için harekete geçti. Yarısı su ile dolu olan kuyudan çıkarılan şahsa, bölgeye gelen kurtarma ekipleri müdahale etti. Kar paletli ambulans ile hastaneye götürülen yaralının, iki kolu ve bir bacağının kırıldığı belirtildi.