Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin ve aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve haklarında 4 ile 15 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 14 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.