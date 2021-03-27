Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karabağlar ilçesi Eskizmir mevkiinde bulunan belediye sağlık işleri müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde özel bir ana tanıklık etti. Bir anne kedi, iki yavrusunu bir gün arayla sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, veteriner işleri müdürlüğüyle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

“Miyavlayarak yardım istedi”

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten sağlık işleri müdürlüğü çalışanları, “Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner işleri müdürlüğünü arayarak elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere’ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık, hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik” dedi.

Tedavilerine Uzundere’de bulunan veteriner işleri müdürlüğünde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.