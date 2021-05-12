Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garip olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bir çay ocağında Çalışan Celil Topal, salgın kapsamında kısıtlama kararlarının uygulanmaya başlamasından bugüne kadar toplamda 6 kez para cezasına çarptırıldı. Aldığı son cezadan sonra üzülmek yerine kalkıp göbek atan vatandaş çevredekileri şaşkınlığa uğrattı.

Devletin kestiği parmak acımaz

Celil Topal (59), salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza yedi. Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu. Topal, “Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek” oyun havası eşliğinde göbek attı.