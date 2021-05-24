Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saat 12 sularında Kozan'a bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre boş tarla kenarında birisi otomobilde diğeri otomobilin yaklaşık 50-60 metre uzaklığında öldürülmüş halde 2 kadın bulundu.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu görünce jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde çalışır durumdaki aracın şoför koltuğunda tüfekle vurulmuş halde bulunan 27 yaşındaki Tuğçe Duman'ın öldüğünü belirledi. Ayrıca otomobile çok sayıda mermi isabet ettiği öğrenildi.

DİĞER CESET 60 METRE UZAKKTA BULUNDU

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta Suriye uyruklu olduğu bildirilen 24 yaşındaki Melek Şemo'nun da cansız bedenini buldu.

Biri Suriye uyruklu iki kadının boynundan ve sırtından silahla vurulduğu tespit edildi.

Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 2 kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.