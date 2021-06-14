Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele, önlemler ve aşılama çalışmalarıyla sürüyor.

Salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılamada yaş sınırı gün geçtikçe düşerken, farklı meslek grupları da aşılama programına dahil ediliyor. Yerli aşı çalışmalarının yanı sıra Pfizer-Biontech, Sputnic V, Sinovac aşılarının tedarik edilmesi için devam eden çalışmalarla süreç sürdürülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Haziran ayının sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra geleceğini duyururken, uzmanlar yaz aylarının aşılamada önemli bir süreç olacağını belirtiyor. İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de aşılama çalışmaları ve salgında son duruma ilişkin konuştu.

HİNDİSTAN VARYANTLI BİR SALGIN YAŞAMA İHTİMALİ VAR

Son dönemde görülen Hindistan varyantıyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir tek bizi endişeye sevk eden, çok dikkat edilmesi gereken şey, Hindistan varyantı. Biontech aşılarına karşı duyarlı ama Sinovac ile ilgili aynı şeyi henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla Hindistan varyantıyla tekrar bir salgın yaşama ihtimali ufak da olsa var. Havayolu ile Hindistan’dan buraya gelebiliyor insanlar, Hindistan’a giden bizim vatandaşlarımız tekrar döndüğünde buraya virüs getirebiliyorlar tabi o kişilerin izole edilmeleri gerekiyor. En azından 14 gün ya da 10 gün bir karantina süreleri ya da PCR testlerini sürekli olarak tekrarlayarak gelmeleri gerekiyor. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması gerekiyor” dedi.

“İNSAN YAPIMI OLMA İHTİMALİ VAR”

Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının yeniden gündeme gelmesine ilişkin konuşan Prof. Dr. Tükek, “İspat edilmeye de ihtiyaç duyan bir konu ama birtakım ipuçlarından yola çıkarak sanki bu virüsün doğal olarak oluşmayacağı ya da doğal olarak oluşma ihtimalinin çok düşük olacağını ben kendi adıma söyleyeyim. İnsan yapımı olma ihtimali var” dedi.

Üniversitelerin açılma tarihine ilişkin de konuşan Tükek, “YÖK 13 Eylül kararını açıkladı. Zannedersem seneye yükseköğretimde bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Tekrar dalgalar ve varyant virüslerle karşılaşırsak o zaman tekrar bir değerlendirme yapılır” şeklinde konuştu.

AŞI OLMAYAN KENDİSİNE ZARAR VERİR

Aşı kararsızlığı yaşayan vatandaşlar ve aşı olmayan kişilere yönelik kamusal alanlarda kısıtlamaya gidilmesi önerilerini değerlendiren Tükek,“Onların toplum için bir tehlike oluşturmasını engelleyecek birtakım yöntemlere başvurulabilir. Kapalı alanlara belki onları alırken birtakım kısıtlamalara gidilebilir.Aşı olmayanlar kendilerine zarar verecekler gibi gözüküyor.” dedi.

"AŞILARI ÇAPRAZLAMA UYGULAMAK LAZIM"

Aşıların karıştırılması yorumlarına ilişkin konuşan Tükek, "Biontech aşılarında duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla antikor oranları çok yüksek. Sinovac ile aşılananların bir grubunda da çok yüksek antikorlar oluştu. Ama onlar içerisinde hiç antikor oluşmayan bir grup da var. Sinovac yapmanın aslında bir anlamı yok çünkü iki dozdan sonra antikor yapmamış bence bu kişilerin tespit edilip mutlaka Biontech aşısının olması gerekir. Tersine Biontech’te de sıfır antikor varsa ona da Sinovac yapmak lazım. Yani aşıları böyle çaprazlama uygulamak lazım." şeklinde konuştu.

"KAPANMA BUNDAN SONRA ÇOK OLMAYACAKTIR"

Çocuklarda koronavirüs geçirmelerinin ardından görüldüğü belirtilen MIS-C ile ilgili de konuşan Tükek, "Çocuklarda biraz daha geç dönemde, sonra ortaya çıkabiliyor, bazen tam atlatılamayabiliyor" dedi.

Tükek salgının gidişatına yönelik, "Umutluyuz, ekimde ufak bir pik, kıpırdanma olur diye düşünüyorum ama sonrasını ben iyi görüyorum. 2022’de tamamen kafamızdan atamasak da bu maske olaylarını veya toplantı yapmama, kalabalık ortamlarda bulunmama gibi şeyleri biraz aşacağımızı düşünüyorum. Aşıları etkisiz kılacak bir virüs ortaya çıkmazsa ben umutluyum. 1 yıldır annesini görmeyen insanlar olduğunu biliyorum. Kapanma artık bundan sonra çok olmayacaktır diye düşünüyorum. Tam kapanamadığımızı gördük çünkü çok insani değil ama hastalığı yatıştırabiliyorsunuz. Hastalıkla birlikte yaşamayı öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

YASAK KALKMAMALI

Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin görüşleri yorumlayan Tükek, "Yaz dönemi olabilir ama sonra tekrar nasıl maskeye alıştıracaksınız insanları, maskeye alıştırmak için çok zorlandık şu anda bile açık alanlarda kimsenin maske taktığı yok onu da söyleyeyim. Devlet yasak olarak söylüyor şu anda dışarıda maske takma zorunluluğu var. Bunu kaldırabilir. Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Yurt dışında da var öyle ama o gruplar Biontech ile aşılanan gruplar. Bizde çift doz aşılama 30 milyona gelene kadar riskli olabilir bu. Ben olsam bu yasağı kaldırmam ama hoşgörülü davranabilirim bir süre daha. Toplumun yarısına yakınını aşılamadığımız müddetçe maskenin çıkartılması bir risk olabilir ama yaz aylarında bunun tamamlanacağını öngörüyoruz. 2022’de itibaren de artık maskesiz hayat başlayacağını düşünüyorum. Hindistan virüsü ülkemize girerse bunun nasıl seyredeceğini kestiremiyoruz. Bu yazı iyi geçireceğimizi düşünüyorum, ekim ayında ufak bir yukarı yönde yükseliş olabilir ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Yakında maskeleri çıkaracağız Bakan Koca, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakında maskelerin çıkacağı müjdesini verdi.

Bakan Koca'dan sevindiren mesaj: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz Koronavirüsle mücadelede kullanılması önemle dikkat çekilen maske ile alakalı Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." diyerek ümitlendiren açıklamalarda bulundu.