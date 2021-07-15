Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi’nde S.Y. (18) isimli kişi, sokak ortasında dini nikahlı yaşadığı M.A.’yı (16) yüzünden ve boynundan bıçakladı.

Hastaneye boynundaki bıçakla kaldırılan kadın, Edremit Devlet Hastanesindeki yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi’ndeki Kalp Damar Cerrahi bölümüne sevk edildi. Olay yerinden kaçan kişi ise çalışmalar neticesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ENİŞTE KAYINÇOSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Öte yandan ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhittin Yapı Kooperatifi’nde meydana gelen diğer bir olayda ise eşini dövdüğü iddia edilen enişte, kayınçosu tarafından sokak ortasında bıçaklandığı ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği yerdeki bir aracın lastik jantları ise kana bulandı. Olayla ilgili ise tahkikatının sürdüğü öğrenildi.

Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Adıyaman’da aralarında husumet olduğu belirtilen akrabaların tartışması ölümle bitti. Amcasının oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan Cankara, hayatını kaybetti.

Dehşet! Eşinin başına önce bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı Manisa'da gözü dönmüş adam kafede oturduğu eşinin başına önce önce bardakla vurdu daha sonra masadaki bıçakla saldırdı.