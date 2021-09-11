Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan İ.E.S. idaresindeki otomobilde düzensiz göçmen taşındığına yönelik bir ihbar yapıldı.
POLİS OPERASYONLA YAKALADI
Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otomobilde 7 düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İçişleri Bakanı Soylu: 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engellediğini belirterek, "Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı" dedi.
Otomobil bagajından 3 Afgan çıktı Otomobil bagajında Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganlar, jandarmaya takıldı.
TEM Otoyolu'nda polisin durduğu araçtan 7 göçmen çıktı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde polislerin ihbar üzerine durduğu araçtan tam 7 düzensiz göçmen çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan İ.E.S. idaresindeki otomobilde düzensiz göçmen taşındığına yönelik bir ihbar yapıldı.
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