Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Cudi'de bulunan bir kömür ocağında kepçe operatörü olarak amcasının yanında çalışan şahıs, bir süredir maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini binlerce liralık zarara uğrattı. Kepçesine bindiği gibi etraftaki kamyonların kasalarına saldıran şahıs, ortalığı savaş alanına çevirdi.

İŞÇİLERİN MÜDAHALESİYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.

Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çoban parasını alamadı, intihara kalkıştı Kars’ın Kağızman ilçesinde baraj gövdesinde intihar etmek isteyen şahıs jandarma ve polislerin yoğun çabası sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Parasını alamayınca vincin üzerine çıktı, 8,5 saat sonra ikna edildi Metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkışan ve parasını alamadığını ileri süren vinç operatörü, 8,5 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.