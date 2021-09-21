Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, komşuları, 63 yaşındaki İsmail İgeç'i sokakta göremedikleri için merak edip evine gitti. Bahçe kapısından içeri girince korkunç manzara ile karşılaşan ve İgeç'i kanlar içerisinde yerde yatarken gören komşular, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, İgeç'in pompalı tüfekle vurularak öldürüldüünü saptadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokak sakinlerinin ifadesine başvurdu. Komşuları, kendisini İgeç’in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını söyledi.

Dün saat 17.00 sıralarında birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İsmail İgeç’in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan isimli kişinin bu saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İgeç’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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