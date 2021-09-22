Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ndeki Tazı Kanyonu mevkiinde gerçekleşen olayda bir fotoğrafçının yanında çalışan genç, kayalıklardan düştü. Fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki Enes Aldemir, dengesini kaybederek 30 metre aşağıya düştü.

AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın haber alınması üzerine olay yerine Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan 30 metre aşağıya düşen genç sedye ile yukarıya çıkarıldı. Fotoğrafçı Enes Aldemir ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.





Araç dereye düştü, sürücü sıkıştı Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.