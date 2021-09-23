Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Osman Büyükçe, 45 yıl önce yılında kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20’li yaşlarda olan oğlu Mustafa Büyükçe ile tartıştı. Tartışmanın ardından bu durumu gurur meselesi yapan Mustafa Büyükçe evi terk ederek önce Adana’nın Ceyhan ilçesine ardından da Adana’ya geldi. Bir süre buralarda değişik işlerde çalışan Mustafa Büyükçe’den bir daha haber alınamadı.

40 YILDIR HABER ALAMIYORLAR

Kayıp oğlunun izini süren Osman Büyükçe 1980 yılında oğlu Mustafa Büyükçe’nin İstanbul’da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı. 1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen 107 yaşındaki Osman Büyükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa Büyükçe’yi dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyor. Osman Büyükçe’nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu’nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

UMUTLANDIRAN HABER 2 HAFTA ÖNCE GELDİ

Kayıp Mustafa Büyükçe’nin herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa Büyükçe 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi herhangi bir bankada ise hesabı bulunamadı. Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa Büyükçe’den umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığından gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı. Kayıp Mustafa Büyükçe 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Büyükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul’da ortaya çıktığını dedesi Osman Büyükçe’ye söyledi.

Mustafa Büyükçe kimliğini ispat edemediği için gözaltına alındı

ANNESİ DE KARDEŞİ DE MUSTAFA'YI GÖREMEDEN ÖLDÜ

Şu anda 107 yaşında olan Osman Büyükçe ise “Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim” diyerek yakınlarına seslendi.

Dayısı Mustafa Büyükçe’nin kaybolmasının hikayesini anlatan Mehmet Çaparoğlu, “Dayım evin tek oğlu, bir de benim annem var. Ninem kayıp oğlunu göremeden öldü. Annem ise yine kardeşini son bir kez göremeden o da öldü. Dedem şimdi 107 yaşında ve oğlunu son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Bizim de tüm gayretimiz bu. Dayım gururlu biriydi. Şu anda 67 yaşında. Dedemden bir para istiyor o da vermiyor. Bunu gurur meselesi yapıyor ve evi terk ederek kaçıp gidiyor. Biz o tarihten bu yana haber alamadık. Şu anda İstanbul’da ve sanırım akli dengesi de pek yerinde olmayabilir. İstanbul’da nerede olduğunu bilmiyoruz. Dayımın bulunup dedem ile kavuşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Osman Büyükçe'nin tek isteği ölmeden önce oğlunu görebilmek

4 aydır kızlarından haber alamayan ailenin yardım çığlıkları! Trabzon’da 24 Mayıs 2021 tarihinden beri kayıplara karışan 18 yaşındaki Ayşenur Taşdelen’den 4 aydır hiçbir haber alınamıyor. Kardeşinin hayatından endişe duyan ablası Sefanur Taşdelen, özel ekip kurulması talebinde bulunarak, “Kardeşimin ruhsal sorunları, adaptasyon problemi var. Annem ve babam engelli. Gücümüz kalmadı, kardeşimin bulunması için herkese yalvarıyorum” dedi.