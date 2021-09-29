Türkiye Gazetesi

Kayseri’de uyuşturucu madde almak için babanenesinden zorla 100 lira aldığı iddiasıyla yargılanan M.K. hakkında karar çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık M.K, mağdur müşteki babaannesi Z.K. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık M.K. savunmasında, babaannesinden zorla 100 lira almadığını, darp ve tehditte bulunmadığını, tuvalet penceresini de kendisine para vermediği için değil, sevgilisi ile kavga ettiği için kırdığını öne sürdü.



Babaannesinin kendisinden akıllansın diye şikayetçi olduğunu ifade M.K, pişman olduğunu söyleyerek babaannesinden özür diledi. Mağdur Z.K. ise kendisinden zorla para aldığını iddia ettiği torunun uyuşturucu kullandığını bundan kurtulması ve tedavi olması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Duruşmada şikayetinden vazgeçen babaanne arkadaş çevresine uyan torununun ceza almamasının ve tedavi edilmesini talep etti. M.K.’nın kardeşi ise ağabeyinin daha önce de babaannesinden zorla para alarak uyuşturucu madde aldığını almayınca da kriz geçirip kapı ve pencereyi kırdığını ifade etti.

Mahkeme heyeti sanık M.K'ye, "yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kayseri'de kardeşlerin kavgası cinayetle bitti Kayseri'de, tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.