Türkiye Gazetesi

Kars, yaz aylarının bitmesinin ardından sonbahar mevsimini yaşamadan kış havasına büründü. Kentte kar manzaraları özellikle yükseltisi fazla olan yerlerde kendini gösterdi. Kar yağışının yanı sıra, yağmurla karışık dolu yağıları da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

KARS BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

İlçede akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, yağışa aniden yakalanan vatandaşlarda iş yerlerine sığındı.

Dolu yağışı sonrası beyaza bürünen arazilerde kışı aratmayan manzaralar oluştu. Soğuksu piknik alanındaki bazı vatandaşlar ise dolu ile kar topu oynadı.

Yoğun dolu yağışı, kenti beyaza bürüdü.

"KIŞ GELMEDEN KAR TOPU OYNAMANIN KEYFİNİ YAŞADIK"

Çocuklardan Hasan Hacıoğulları, AA muhabirine, kış manzaralarını anımsatan görüntüler ortaya çıktığını ifade ederek,"Yağmur yağdı, sonra doluya çevirdi, her yer bembeyaz oldu. Kış gelmeden kar topu oynamanın keyfini yaşadık." dedi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı Hamamlı köyü de beyaz örtüye büründü, ardından çıkan gökkuşağı ise güzel görüntü oluşturdu.

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