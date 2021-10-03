Türkiye Gazetesi

Bir kayıp vakası kötü sonla bitmeden çözüldü. Kayseri'de emniyet güçleri, hakkında kayıp ihbarı verilen şahsı intihar etmek üzereyken buldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, kendine zarar vermeden önce ikna edilerek kurtuldu.

BOYNUNA İP GEÇİRMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.’nin (30) yakınları ikametine geldi. Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.’nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü.

Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karakola gitmemek için intihara kalkıştı Malatya'da uygulamaya takılan ve sorguda arandığı ortaya çıkan şahıs, gözaltına alınmamak için intihar etmeye kalktı.

Eşini öldürüp baldızını yaralayan şahıs intihara kalkıştı Mersin'de bir kişi, kendisini terk eden karısını öldürdü. Gözü dönen zanlı, baldızını da ağır yaraladı. Ardından intihara kalkışan şahıs, hastanee hayat mücadelesi veriyor.

İzmir'de belediye binasında intihar paniği! Bornova Belediyesi'nde çalışan ve hapse girdiği süreçte buradaki işine son verildiğini iddia eden şahıs, belediye binası içerisinde intihar girişiminde bulundu. Elinde silah ve bıçak bulunan şahıs 2 saat süren çalışmaların sonunda ikna edilirken, şüpheli emniyete götürüldü.