Kocaeli'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın Gebze'ye bağlı Güzeller Mahallesi 952/1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Kocaeli'nde korkutan yangın
Kocaeli Gebze'de bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Korkutan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Kocaeli'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın Gebze'ye bağlı Güzeller Mahallesi 952/1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
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