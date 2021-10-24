Antalya-Akşehir yolunun, Engili Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meyda geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, Ramazan Uğur'un (37) kullandığı 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yaralılardan biri Tuzlukçu Belediye Başkanı
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Kazada, otomobilin içinde bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ile araç şoförü Atilla Özsoy yaralandı, araçtaki diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar hayatını kaybetti. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Antalya-Akşehir kara yolunda kaza: 1 ölü
Antalya-Akşehir kara yolunda meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Antalya-Akşehir yolunun, Engili Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meyda geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, Ramazan Uğur'un (37) kullandığı 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı.
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